Российский врач перечислил опасные последствия хронического недосыпа

Хронический недосып имеет опасные последствия. Их перечислил российский врач-сомнолог Павел Кудинов, передает телеканал «Звезда».

По словам Кудинова, у человека может произойти снижение концентрации внимания, иммунитета, памяти, работоспособности, скорости реакции, вырасти риск опухолей. Со временем также возможно развитие артериальной гипертензии.

Рано или поздно мозг захочет отоспаться, в связи с чем возникнет дневная сонливость. Это может привести в том числе к засыпанию за рулем, предупредил Кудинов. Он добавил, что человеку необходимо спать шесть-восемь часов, вставать в одно и то же время даже в выходные и праздники.

«Нормальное количество сна человека — это от шести до восьми часов, чаще всего циклы сна у нас кратные полутора часам, и человеку надо вот четыре-пять таких циклов сна, это как раз получается семь с половиной-восемь часов», — пояснил он. Кудинов уточнил, что однократное нарушение режима сна не навредит здоровью и биологические часы восстановятся за день-два.

Ранее сообщалось, что регулярный сон дольше восьми часов, недосып и суточный режим работы могут вызвать риск возникновения инсульта. По словам директора Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филиппа Копылова, стандартная продолжительность сна должна быть семь-восемь часов. Еще один фактор риска — избыточная масса тела.