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Россиянам назвали повышающие риск инсульта факторы

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Фото: Nickolas Nikolic / Unsplash

Регулярный сон дольше восьми часов, недосып и суточный режим работы могут повысить риск возникновения инсульта. Такие факторы россиянам назвал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов, передает агентство «Москва».

По словам Копылова, стандартная продолжительность сна должна быть семь-восемь часов. «Если это выходит за рамки — причем и в одну, и в другую сторону, — это связано с повышенным риском инсульта», — заявил специалист.

Другим частым фактором риска может стать избыточная масса тела, поэтому надо внимательно следить за рационом. Вероятность возникновения инсульта усиливается на фоне приостановки дыхания во сне.

Ранее россиянам рекомендовали следить за эластичностью сосудистых стенок, чтобы уберечь себя от деменции. По словам врача-невролога Виктора Шахновича, на состояние сосудов влияют уровень холестерина, вязкость крови, жировой обмен. Их можно проверить с помощью анализов в лаборатории, после чего при необходимости надо обратиться к неврологу.

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