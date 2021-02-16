Российский врач назвал способ уберечься от деменции

Чтобы уберечь себя от деменции, надо следить за эластичностью сосудистых стенок. Такой способ назвал врач-невролог Виктор Шанхнович, передает телеканал «360».

По словам Шахновича, на эластичность влияют уровень холестерина, вязкость крови, жировой обмен. Узнать их состояние можно, сдав анализы в лаборатории, после чего при необходимости запланировать визит к неврологу.

Он отметил, что сосуды начинают стареть уже с 14 лет, хотя организм еще развивается. Из-за экологических факторов и стресса, который приводит к перегрузкам, надо сдавать анализы с 35-40 лет.

Шахнович также объяснил, что деменция отличается от болезни Альцгеймера, которая является генетическим заболеванием. По его словам, пока ни в одной стране мира не пришли к решению профилактики и лечения этого заболевания. При этом деменция опаснее.

Врач предупредил, что нестабильное артериальное давление и забывчивость — факторы, на которые стоит обратить внимание.

Ранее ученые предупредили, что из-за состояния спутанного сознания, или делирия, который возникает у некоторых больных коронавирусом, человечество может охватить эпидемия деменции. По мнению специалистов, данный неврологический синдром может свидетельствовать о поражении клеток головного мозга.