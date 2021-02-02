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Раскрыты первые признаки смертельной болезни мозга

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Фото: Anastasia Moloney / Reuters

Психолог Андрей Зберовский раскрыл первые признаки болезни Альцгеймера. Об этом профессор, доктор культурологических наук рассказал в беседе с радио Sputnik.

По его словам, сигналом наличия смертельного заболевания может послужить то, что человек теряет координацию в пространстве и забывает, где находятся знакомые ему места. Эксперт отметил, что, когда человек не может вспомнить нужные слова или использует их не по назначению, это также может быть признаком болезни Альцгеймера.

При этом специалист рассказал, что социальная активность у пожилых людей является признаком психического здоровья. Зберовский объяснил, что, если они активно спорят и критикуют молодых, то это хорошо. Однако, если пожилой человек во время разговора постоянно переспрашивает и забывает ответы собеседника, то это может быть сигналом второго этапа развития болезни.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила продукты, опасные для памяти. В эфире программы «Жить здорово!» она предостерегла от их употребления людей, которые заметили, что стали более забывчивыми. Малышева объяснила, что провоцировать развитие болезни Альцгеймера у тех, кто заметил проблемы с памятью, может употребление продуктов, содержащих много меди и холестерина.

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