Назван признак смертельно опасного заболевания

Ученые из Швеции и Великобритании разработали способ прогнозирования болезни Альцгеймера с помощью анализа крови, что имеет решающее значение для борьбы с этой неизлечимой и смертельно опасной болезнью. Признаком скорого развития деменции ученые называют наличие специфических маркеров в крови пациентов со слабыми когнитивными расстройствами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Aging.

Метод основан на том факте, что прогрессирование заболевания связано с накоплением в мозге амилоидных бляшек, состоящих из белков бета-амилоидов. Биомаркеры патологического процесса могут выявляться в крови пациентов за несколько лет до проявления первых симптомов деменции. Считается, что бороться с заболеванием имеет смысл до диагностирования самой болезни Альцгеймера, когда еще можно затормозить или остановить прогрессирующую гибель нейронов. До сих пор не известно ни одного эффективного метода, который позволил бы значительно облегчить состояние пациентов с явными симптомами заболевания.

Исследование выявили два ключевых белка (бета-амилоида и тау-белка) в образцах крови, взятых у 550 пациентов с незначительными когнитивными нарушениями. Тестирование метода показало, что он эффективен в 88 процентах случаев в предсказании начала болезни Альцгеймера в течение четырех лет. По словам специалистов, выигранное время позволит вмешаться в заболевание на ранних этапах с помощью экспериментальных методов лечения.