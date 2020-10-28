Ученые нашли связь между физическим трудом и деменцией

Ученые из Дании нашли связь между видом труда и риском развития деменции. Выяснилось, что у работников, профессия которых связана с физическим трудом, расстройство появляется на 55 процентов чаще. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Medicine & Science in Sports.

Исследователи пришли к выводу, что физическая работа изнашивает мозг, а также внутренние органы, особенно сердечно-сосудистую систему. Ранее полагали, что подобный труд напротив снижает риск ухудшения когнитивных функций мозга.

При этом здоровый образ жизни и занятия спортом вдвое снижают вероятность заболевания. По мнению ученых, эффект от физической нагрузки на работе и нагрузки в свободное время прямо противоположен.

В исследовании принял участие 4721 датский мужчина. Ученые стали наблюдать за ними в 1970-х годах, учитывая характер их труда, индекс массы тела, занятия спортом и наличие вредных привычек.

По мнению специалистов, первые признаки деменции можно заметить за десятилетия до того, как болезнь проявит себя в полной мере. Благодаря исследованию, считают они, работодатели смогут проводить профилактику деменции у рабочих.