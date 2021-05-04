Врач назвал смертельную дозу алкоголя

Основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович перечислил «Вечерней Москве» действия при алкогольном отравлении.

Специалист напомнил, что злоупотребление алкоголем и обильной пищей в любом случае не обходится без последствий. «Результатом может стать серьезное отравление — оно возникает, если в организм попало некачественное спиртное или количество выпитого было слишком большим», — заявил врач.

Он также назвал смертельную дозу алкоголя. По его словам, это примерно 700-1000 миллилитров водки, если пить ее без закуски и перерывов. Чтобы уберечься от последствий, лучше ограничиться одним-двумя бокалами, не смешивая напитки. Первые признаки того, что дело неладно — это тошнота, рвотные позывы, мигрень или точечные головные боли, головокружение, несвязная речь.

При возникновении таких симптомов необходимо выпить активированный уголь и начать обильно пить воду без газа, затем нужно вызвать врача или доставить отравившегося в больницу. «Обязательно и немедленно нужно вызывать скорую, если у человека начинаются сильные боли в пояснице, появляется кровь в рвоте, моче или стуле», — отметил собеседник издания.

Ранее психолог Алиса Метелина раскрыла эффективный способ побороть тягу к спиртному. Она посоветовала обратить внимание на мысли, предшествующие желанию выпить. Она добавила, что если человек понимает свои истинные желания, то алкоголизм ему не грозит.