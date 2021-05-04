Психолог раскрыла эффективный способ побороть тягу к спиртному

Психолог Алиса Метелина раскрыла эффективный способ побороть тягу к спиртному. Она посоветовала обратить внимание на мысли, предшествующие желанию выпить, и прислушаться к ним, сообщает «Звезда».

«Когда мы говорим про алкогольную зависимость — это всегда замещение каких-то эмоциональных потребностей, которые у вас есть на самом деле и которые вы почему-то не реализуете <...> Вы захотели выпить когда, в какой момент? Может быть, на самом деле вам захотелось, например, ласки и нежности или вам захотелось, чтобы вас кто-нибудь погладил, обнял, какого-то физического телесного контакта», — пояснила Метелина и добавила, что если человек понимает свои истинные желания, то алкоголизм ему не грозит.

По ее словам, умеренная доза алкоголя на майских праздниках не приведет к зависимости, однако из-за обильного приема алкогольных напитков человек может потерять клетки мозга, нагрузить свои печень и почки.

Ранее ученые из США провели исследования среди американцев и японцев и выявили взаимосвязь склонности к алкоголизму и группы крови. Оказалось, что большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют II группу крови. Эксперты рекомендовали ее обладателям пить красное вино в умеренных количествах — только в этом случае эффект, производимый на организм, будет положительным. Напиток способствует растворению холестериновых бляшек и улучшению работы ЖКТ.