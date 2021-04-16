Ученые выявили в пихте восстанавливающие печень алкоголика вещества

Ученые из Института органической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН и научно-производственная компания «Инитиум-Фарм» выявили в пихте сибирской восстанавливающие печень алкоголика натуральные вещества. Терпены, содержащиеся в стволе и корнях этого растения, обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами, рассказали специалисты РИА Новости.

Кандидат медицинских наук, сотрудник «Инитиум-Фарм» Людмила Лацерус объяснила, что растения выделяют защитные вещества — терпены, которые позволяют сохранять клетки в стабильном состоянии даже при возникновении неблагоприятных стрессовых условий.

В организме человека терпены играют роль в синтезе холестерина, сквалена, половых гормонов, стероидных гормонов и ферментов. Человечество давно использует такие терпены как ментол, лимонен и камфора для профилактики и лечения различных заболеваний, однако о гепатопротекторных свойствах терпенов ученые узнали только сейчас.

В ходе эксперимента ученые месяц вводили крысам разбавленный с водой этанол и терпенсодержащие препараты. Под воздействием терпенов у крыс-алкоголиков показатели крови пришли в норму, а выраженность повреждений клеток печени и массовый коэффициент печени уменьшились.

Ранее ученые из Университета Калгари (Канада) раскрыли, что степень опьянения зависит не только от количества выпитого, но и от индивидуальных особенностей. Например, у тех, кто ест много фруктов, этиловый спирт расщепляется быстрее из-за высокой активности специальных ферментов.

Из числа алкогольных напитков самое сильное похмелье, по данным Medikforum, вызывает виски. На реакцию организма может влиять интенсивность цвета напитка: бесцветный алкоголь переносится легче. Таким образом, одним из факторов, влияющих на ухудшение состояния человека, названы различные примеси, которые помогают придать алкоголю цвет и вкус.