Назван вызывающий самое сильное похмелье напиток

Специалисты заявили, что из числа алкогольных напитков самое сильное похмелье вызывает виски. Соответствующие данные приводит Medikforum в субботу, 26 декабря.

По данным экспертов, на реакцию организма может влиять интенсивность цвета напитка: бесцветный алкоголь переносится легче. Таким образом, одним из факторов, влияющих на ухудшение состояния человека, названы различные примеси, которые помогают придать алкоголю цвет и вкус.

Второе место после виски в списке занял темный ром, на третьем оказался бурбон. Также в рейтинге значатся вино и бренди. Кроме того, отдельное внимание специалисты уделили изучению влияния коктейлей на организм, так как эти спиртные напитки включают в себя несколько разных видов алкоголя.

В исследовании говорится также об опасности пива, которое часто употребляют в больших количествах. Объемы выпитого алкоголя могут влиять на степень похмелья, заключили эксперты.

Ранее ученые Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии доказали, что аминокислота L-цистеин способна уменьшить тяжесть похмелья, вызванного спиртным. Известно, что L-цистеин вступает в реакцию с ацетальдегидом, первым продуктом распада этанола, оказывающим токсичное воздействие на организм и также являющимся канцерогеном. Результаты исследования выявили статистически значимую связь между употреблением цистеина и облегчением симптомов похмелья.