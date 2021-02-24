Ученые нашли самые «пьющие» профессии

Ученые из Ливерпульского университета нашли самые «пьющие» профессии в Великобритании. По данным научного исследования, самый высокий уровень тяги к спиртному был замечен у мужчин, работающих в строительстве и на производстве, а также у женщин-руководителей. Об этом свидетельствует опубликованная журналом BMC Public Health статья.

Так, авторы исследования изучили данные более 100 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, которые были включены в базу UK Biobank с 2006 по 2010 год. В анкетах участники базы указывали, какое количество алкоголя они потребляют в неделю, а также отвечали на вопрос о своей профессии. «Пьющими» ученые нарекли британцев, выпивающих от 35 до 50 единиц алкоголя в неделю — в каждой единице по восемь граммов чистого алкоголя.

Выяснилось, что наибольшее пристрастие к спиртному среди мужчин наблюдается у работников производства, строительства, а также у уборщиков. При этом меньше других пьют священнослужители, врачи, физики, геологи и метеорологи. А вот среди женщин самыми пьющими оказались руководительницы высшего и среднего звена, а наименее склонными к алкоголю — школьные учительницы, врачи и ученые.

Специалисты подчеркнули, что в их исследовании не указывается причина алкогольной зависимости среди конкретных профессий, а лишь анализируется склонность представителей различных сфер деятельности к спиртному. Следовательно, отмечают ученые, нельзя говорить, что работа в строительстве обязательно ведет к алкогольной зависимости.

«Меры, направленные на решение проблемы пьянства на рабочих местах в определенных профессиональных сферах, могут принести пользу как отдельным людям, так и экономике в целом, улучшив благосостояние сотрудников и косвенно повысив производительность», — пояснил руководитель исследования Эндрю Томпсон (Andrew Thompson).

Ранее ученые установили, что опаснее всего употреблять алкоголь в трех возрастах: когда ребенок находится в утробе матери, в возрасте от 15 до 19 лет и в старости. Во всех случаях это ведет к нарушению когнитивных функций.