Обнаружена смертельная опасность алкоголя для миллионов людей

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что алкоголь может быть смертельно опасен для людей с нарушением сердечного ритма, такого как фибрилляция предсердий. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

При фибрилляции нарушается перекачивание крови через предсердия, в норме происходящее благодаря ритмичному прохождению нервных импульсов по мышечным клеткам. Во время сбоя электрические сигналы начинают проходить через мышечные ткани хаотично, из-за чего сердце перестает эффективно качать кровь. В США от фибрилляции предсердий страдают 12 миллионов человек, а каждый год умирают 158 тысяч людей. Кроме того, это состояние способствует образованию тромбов и инсультов.

Испытуемые прошли стандартную процедуру катетерной абляции, которая является эффективным методом подавления фибрилляции. Она предназначена для устранения прохождения электрического импульса между легочными венами и левым предсердием. Ученые измеряли рефрактерный период, необходимый клеткам для восстановления способности формировать потенциал действия.

Оказалось, что спиртное понизило рефрактерный период в легочной вене на 12 миллисекунд, а также способствовало его уменьшению на большом количестве участков предсердий. Это увеличивает риск аритмии, отмечают ученые.