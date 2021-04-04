Раскрыты влияющие на переносимость алкоголя привычки

Ученые раскрыли, что степень опьянения зависит не только от количества выпитого, но и от индивидуальных особенностей. Например, у тех, кто ест много фруктов, этиловый спирт расщепляется быстрее из-за высокой активности специальных ферментов, пишет РИА Новости.

Исследователи из Университета Калгари (Канада) выяснили, что у тех, кто ест много фруктов, есть повышенная активность «алкогольного» гена. Среди самых стойких к этанолу оказались рукокрылые, приматы и некоторые виды сумчатых. Однако у насекомоядных алкогольдегидрогеназа не так активна.

Также ученые выяснили, что мутации в гене ADH7 увеличивают эффективность алкогольдегидрогеназы у человека почти в сорок раз по сравнению с предковой формой фермента. Примерно так же дела обстоят у большинства приматов, для которых этанол является источником дополнительных калорий.

При этом чемпионом по расщеплению алкоголя является вовсе не человек, а тупайя — млекопитающее, внешне похожее на мышь. Она любит нектар бертамовой пальмы, в котором содержится 3,8 процента этилового спирта.

По подсчетам немецких ученых, в сутки тупайя выпивает столько же алкоголя, сколько содержат три литра пива, а в ее крови постоянный уровень спирта — 1,4 грамма на килограмм тела.

Ранее специалисты заявили, что из числа алкогольных напитков самое сильное похмелье вызывает виски. На реакцию организма может влиять интенсивность цвета напитка: бесцветный алкоголь переносится легче. Таким образом, одним из факторов, влияющих на ухудшение состояния человека, названы различные примеси, которые помогают придать алкоголю цвет и вкус.