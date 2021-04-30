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Врачи назвали неприметные признаки алкоголизма

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Фото: Globallookpress.com

Врачи назвали незаметные, на первый взгляд, физиологические признаки, которые свидетельствуют о чрезмерном употреблении алкоголя. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Как сообщает издание, британцы начали пить больше спиртного во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что в среднем они употребляли 14 единиц алкоголя (количество чистого спирта в миллилитрах, которое используется для указания безопасных порций употребления алкогольных напитков — прим. «Ленты.ру») в неделю, что на пять единиц больше, чем до карантина.

В связи с этим медики раскрыли журналистам несколько неявных симптомов, которые указывают на слишком частое распитие алкогольных напитков. Доктор Люк Працидес (Luke Pratsides) заявил, что спиртное ослабляет иммунную систему, что, в конечном итоге, приводит к кожным инфекциям. Кроме того, цвет кожи меняется в результате повреждения печени.

«На теле алкоголиков также образуются огромные синяки от относительно небольших ударов», — добавил врач. Помимо этого, по словам Працидеса, чрезмерное потребление алкоголя негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, из-за чего у пациентов часто образуется язва.

Лондонский терапевт Санджай Мехта (Sanjay Mehta), в свою очередь, раскрыла еще одну проблему, вызванную спиртным: так называемая алкогольная невропатия проявляется в онемении или покалывании в конечностях пациента. Вдобавок медик подчеркивает, что спиртное также часто является основной причиной изжоги.

В заключение врачи обратили внимание читателей на то, что еще одним признаком слишком частого потребления алкогольных напитков является потеря или набор веса. Отмечается, что алкоголики употребляет меньше пищи и не набирают достаточное количество нужных питательных веществ.

В апреле российский диетолог Ольга Шмелева назвала наименее вредный алкоголь. Врач заявила, что самым низкокалорийным алкоголем считаются красное и белое сухие вина. Они также могут влиять на увеличение продолжительности жизни.

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