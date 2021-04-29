Врач назвала наименее вредный алкоголь

Врач-диетолог Ольга Шмелева назвала наименее вредный алкоголь, заявив, что самым лучшим вариантом можно назвать вино. Об этом пишет НСН.

По ее словам, самым низкокалорийным алкоголем считаются красное и белое сухие вина. Они также могут влиять на увеличение продолжительности жизни. «Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вина. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты», — сказала эксперт.

Диетолог также заявила, что медицинского подтверждения данному утверждению нет, однако у жителей Франции и Италии, которые регулярно пьют именно такие вина, врачи наблюдают улучшенное качество холестеринового обмена. Кроме того, у них выше уровень продолжительности жизни.

Шмелева пояснила, что такой алкоголь низкий по калорийности. Так, в одном бокале объемом 150 миллилитров содержится всего лишь 100 килокалорий.

Ранее британский диетолог Шан Бейкер (Sian Baker) назвала продукты и напитки, которые помогают бороться с похмельем. По словам эксперта, самый эффективный способ предотвратить сильное похмелье — пить много воды, желательно с добавлением сахара и соли. Это следует делать после каждого приема алкоголя. Также полезно заранее напиться молока или йогурта — они, по утверждению Бейкер, ослабляют негативное влияние алкоголя на организм.