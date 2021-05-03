Россия
 
Последние новости
Россия назвала условие для отказа от выхода из Договора по открытому небу
Правительство поддержит железнодорожных перевозчиков 11 миллиардами рублей
В Совфеде раскритиковал ПАСЕ из-за трагедии в Одессе
В российском автобусе среди багажа обнаружили макаку
В Белоруссии оценили сроки согласования с Россией оставшихся интеграционных карт
Власти Венесуэлы решили повысить минимальную зарплату до 2,5 доллара
На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов
Глава Минюста Чехии неожиданно изменила позицию по взрывам во Врбетице
Глава МИД Латвии пригрозил запретить зиму
Новости партнеров
Прослушать новость

Нарколог рассказал о способе избежать запоя на праздниках

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Врач-нарколог, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров дал совет россиянам, как избежать запоя на длинных праздниках. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По его словам, чтобы употребление алкоголя не перешло границы разумного, лучше воздерживаться от слишком долгих застолий с обильными возлияниями. «В праздники и помимо этого есть чем заняться», — отметил он.

Также Никифоров посоветовал не превышать индивидуальную норму употребления спиртного. «Если человек пьянеет от одного бокала вина, но употребляет два-три по причине праздников, это уже ненормально», — добавил он.

Врач указал, что непомерное употребление алкоголя в длинные майские праздники грозит тяжелыми последствиями для организма. Среди них он выделил острый алкогольный гепатит и острый панкреатит, которые могут обернуться летальным исходом.

1 мая внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что при отравлении алкоголем в первую очередь необходимо больше спать и пить много воды. По его словам, на фоне алкоголя могут возникать дополнительные пищевые отравления. «Если отравление тяжелое, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь», — отметил Брюн. Если отравление легкое, то нужно следить за стулом, не допускать обезвоживания и больше отдыхать.

Ранее врач, психиатр-нарколог Александр Огородников заявил, что при употреблении алкоголя не каждый день есть безопасная доза для каждого вида спиртного. По его словам, можно выпить бутылку некрепкого пива, бокал сухого вина или шампанского, 45 граммов водки, коньяка или другого крепкого напитка — такое количество не несет опасности для организма.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач рассказал, как не допустить в праздники алкогольного отравления
Врач назвал способы лечения алкогольного отравления
Российские врачи назвали безопасное для организма количество алкоголя