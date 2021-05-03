Нарколог рассказал о способе избежать запоя на праздниках

Врач-нарколог, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров дал совет россиянам, как избежать запоя на длинных праздниках. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По его словам, чтобы употребление алкоголя не перешло границы разумного, лучше воздерживаться от слишком долгих застолий с обильными возлияниями. «В праздники и помимо этого есть чем заняться», — отметил он.

Также Никифоров посоветовал не превышать индивидуальную норму употребления спиртного. «Если человек пьянеет от одного бокала вина, но употребляет два-три по причине праздников, это уже ненормально», — добавил он.

Врач указал, что непомерное употребление алкоголя в длинные майские праздники грозит тяжелыми последствиями для организма. Среди них он выделил острый алкогольный гепатит и острый панкреатит, которые могут обернуться летальным исходом.

1 мая внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что при отравлении алкоголем в первую очередь необходимо больше спать и пить много воды. По его словам, на фоне алкоголя могут возникать дополнительные пищевые отравления. «Если отравление тяжелое, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь», — отметил Брюн. Если отравление легкое, то нужно следить за стулом, не допускать обезвоживания и больше отдыхать.

Ранее врач, психиатр-нарколог Александр Огородников заявил, что при употреблении алкоголя не каждый день есть безопасная доза для каждого вида спиртного. По его словам, можно выпить бутылку некрепкого пива, бокал сухого вина или шампанского, 45 граммов водки, коньяка или другого крепкого напитка — такое количество не несет опасности для организма.