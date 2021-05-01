Врач назвал способы лечения алкогольного отравления

При отравлении алкоголем в первую очередь необходимо больше спать и пить много воды. Об этом заявил внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, на фоне алкоголя могут возникать дополнительные пищевые отравления. «Если отравление тяжелое, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь», — отметил Брюн. Если отравление легкое, то нужно следить за стулом, не допускать обезвоживания и больше отдыхать.

На утро после распития алкоголя, по словам специалиста, нужно пить кефир, бульон или съесть суп. Также может помочь аскорбиновая кислота, так как она ускоряет обменные процессы и не даст наступить похмелью. «Есть определенные ограничения [при таком лечении], если человек страдает язвенной болезнью желудка, то такое лечение непригодно», — заключил он.

Ранее врач, психиатр-нарколог Александр Огородников заявил, что при употреблении алкоголя не каждый день есть безопасная доза для каждого вида спиртного. По его словам, можно выпить бутылку некрепкого пива, бокал сухого вина или шампанского, 45 грамм водки, коньяка или другого крепкого напитка — такое количество не несет опасности для организма.