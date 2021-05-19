Врач назвал симптомы рака на ранней стадии

Врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Григорий Кобяков назвал несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии онкологического заболевания. О том, как можно диагностировать рак на ранней стадии, он рассказал в эфире программы «О самом главном», выпуск опубликован на YouTube.

По словам Кобякова, очень важно обращать внимание на изменения в собственном состоянии. Если человек нашел какое-то необычное образование, увидел изменения на коже, начал ощущать, что что-то изменилось при глотании или дефекации, а также стал испытывать боль при мочеиспускании, то ему нужно не затягивать с обращением к врачу.

Говоря о более конкретных симптомах, которые могут свидетельствовать о наличии онкологического заболевания, ведущий программы Сергей Агапкин назвал налет на языке. По словам Кобякова, он может свидетельствовать об изменениях в желудочно-кишечном тракте. «Если вас что-то тревожит — неприятный вкус или просто налет на языке появился, то неплохо бы обследовать желудочно-кишечный тракт, желудок, двенадцатиперстную кишку», — порекомендовал доктор.

В список подобных симптомов включили частую диарею и изменения цвета стула до белого. В программе также отметили, что при раке кишечника изменяется внешний вид и форма кала: он становится тонким, так как опухоль сужает просвет кишки. Кобяков подчеркнул, что цвет стула может изменяться не только из-за опухоли, но и из-за гепатита или желчекаменной болезни. В то же время доктор уточнил, что гепатит увеличивает риск рака печени, и посоветовал тем, у кого есть это заболевание, регулярно обследовать печень.

Возможными симптомами рака также оказались снижение аппетита, резкое похудение, изменение размера и формы родинок или их кровоточивость, а также затруднения при мочеиспускании у мужчин.

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