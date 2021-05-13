Врач назвал снижающую риск возникновения нескольких видов рака ягоду

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в эфире программы «О самом главном» о пользе клубники: ее употребление снижает риск возникновения определенных заболеваний, в том числе нескольких видов рака. Выпуск опубликован на YouTube.

По словам Гинзбурга, эта ягода снижает риски возникновения инфаркта и инсульта. «Клубника — это ягода, богатая пищевыми волокнами, причем как грубыми, так и мягкими. Один из эффектов пищевых волокон — это нормализация холестеринового обмена», — объяснил доктор.

Гинзбург отметил, что клубника укрепляет иммунитет: в ней содержатся каротиноиды — предшественники витамина A, одним из действий которого он назвал стимуляцию иммунитета. Аналогичный эффект оказывает аскорбиновая кислота, которая также содержится в клубнике в большом количестве.

Еще одно полезное свойство клубники — это профилактика онкологических заболеваний, добавил доктор. Он объяснил, что для увеличения опухоли необходимо, чтобы в нее врастали кровеносные сосуды. Клубника же содержит полифенолы, которые блокируют рост новых сосудов и таким образом оказывают противоопухолевое действие.

Михаил Гинзбург и ведущий программы доктор Сергей Агапкин перечислили виды онкологических заболеваний, частью профилактики которых может быть употребление клубники: рак кишечника, желудка, легкого, щитовидной железы и предстательной железы.

Ранее врач-радиолог Станислав Ракитин назвал вредные привычки, которые могут привести к возникновению различных болезней, в том числе и к увеличению риска развития рака. Наиболее опасными привычками он посчитал курение и употребление алкоголя.