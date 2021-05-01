Онколог оценил вероятность наследственной передачи рака

Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с «Пятым каналом» оценил вероятность наследственной передачи рака. Врач отметил, что рак не считается наследственным заболеванием. Однако существует риск унаследовать мутации, повышающие риск развития того или иного вида онкологии.

Чтобы определить риск наследования рака, следует обратить внимание на три вещи, отметил Базылев. В первую очередь, есть развилось ли у кого-то из родственников онкологическое заболевание, когда они были моложе 50 лет. Второе — наличие одинакового онкозаболевания у двух-трех родственников. И, в-третьих, это развитие онкологии, нехарактерной для образа жизни конкретного человека. Например, развитие рака легкого у человека, который никогда не курил.

При этом специалист предупредил, что не стоит беспокоиться, если у кого-то в семье было обнаружено что-то из перечисленного. Базылев рекомендовал сходить на прием к онкологу или генетику. Врач определит, на какие мутации необходимо сдать анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть риск возникновения рака.

Ранее онколог Михаил Мяснянкин рассказал, почему рак зачастую выявляют слишком поздно, когда он уже перешел в «запущенную» последнюю стадию. Врач отметил, что первые симптомы заболевания появляются тогда, когда пациента еще можно вылечить, за сутки развиться до критического состояния болезнь не может. Поэтому при регулярной диспансеризации не заметить заболевание невозможно.