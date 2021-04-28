Онколог назвал причину слишком позднего выявления рака

Онколог Михаил Мяснянкин рассказал, почему рак зачастую выявляют слишком поздно, когда он уже перешел в «запущенную» последнюю стадию, передает «Пятый канал».

Врач отметил, что первые симптомы заболевания появляются тогда, когда пациента еще можно вылечить, за сутки развиться до критического состояния болезнь не может. Он добавил, что есть агрессивные виды опухолей, однако их тоже возможно диагностировать и не доводить до терминальной стадии.

«Проблема "запущенных" пациентов в том, что они умышленно игнорируют болезненные симптомы долгие годы. В обществе не принято жаловаться на свои проблемы, а потому человек предпочитает проглотить таблетку, чем признать, что с ним что-то не так», — пояснил Мяснянкин.

Врач констатировал, что у онкологии всегда есть определенные предрасполагающие факторы, злокачественные опухоли образуются в тех местах, которые уже давали о себе знать. Например, у человека с гастритом или язвой может развиться рак желудка. Специалист заключил, что при регулярной диспансеризации не заметить заболевание невозможно, и призвал вовремя проходить обследование и обращать внимание на тревожные симптомы.

Ранее Мяснянкин раскрыл влияние способа приготовления продуктов на развитие рака. Так, например, при жарке мяса на подсолнечном масле в еде появляются канцерогенные вещества. Прием пищи, содержащей канцерогены, грозит образованием опухолей в органах пищеварительной системы.