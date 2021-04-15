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Онколог раскрыл влияние способа приготовления продуктов на развитие рака

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Фото: Unsplash

Риск возникновения рака могут увеличить определенные способы приготовления продуктов, заявил онколог Михаил Мяснянкин. Его слова передает «Пятый канал».

При жарке мяса на подсолнечном масле в еде появляются канцерогенные вещества. Прием пищи, содержащей канцерогены, грозит образованием опухолей в органах пищеварительной системы, отметил специалист. Чтобы предотвратить развитие рака, врач порекомендовал воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя.

«Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов», — добавил Мяснянкин. Сопутствующие онкологии патологии также могут вызвать калорийные продукты, в которых много жира и сахара.

Ранее врачи рассказали, что у переболевших COVID-19 онкобольных в некоторых случаях наблюдалось снижение количества раковых клеток. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что коронавирусная и другие инфекции активизируют иммунную систему человека и организм может начать уничтожать злокачественную опухоль.

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