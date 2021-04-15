Онколог раскрыл влияние способа приготовления продуктов на развитие рака

Риск возникновения рака могут увеличить определенные способы приготовления продуктов, заявил онколог Михаил Мяснянкин. Его слова передает «Пятый канал».

При жарке мяса на подсолнечном масле в еде появляются канцерогенные вещества. Прием пищи, содержащей канцерогены, грозит образованием опухолей в органах пищеварительной системы, отметил специалист. Чтобы предотвратить развитие рака, врач порекомендовал воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя.

«Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов», — добавил Мяснянкин. Сопутствующие онкологии патологии также могут вызвать калорийные продукты, в которых много жира и сахара.

Ранее врачи рассказали, что у переболевших COVID-19 онкобольных в некоторых случаях наблюдалось снижение количества раковых клеток. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что коронавирусная и другие инфекции активизируют иммунную систему человека и организм может начать уничтожать злокачественную опухоль.