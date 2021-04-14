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Врачи рассказали о способности коронавируса убивать рак

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

У переболевших COVID-19 онкобольных в некоторых случаях наблюдалось снижение количества раковых клеток. Об этом URA.RU рассказали опрошенные врачи.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что коронавирусная и другие инфекции активизируют иммунную систему человека, и организм может начать уничтожать злокачественную опухоль. В пример он привел «токсин колея», который стал одним из первых лекарств для лечения онкологических заболеваний. «Оно состояло из вытяжки из двух видов бактерий. Они вызывали повышение температуры тела, лихорадку, после которой опухоль регрессировала», — пояснил медик, добавив, что ученым еще предстоит оценить противораковый эффект перенесенного коронавируса.

При лечении рака врачи используют различные способы стимуляции иммунитета, поэтому COVID-19 может приводить к смерти части раковых клеток, подтвердил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Сейчас проводятся исследования о влиянии различных вирусов на опухоли, но результаты можно будет оценить только через несколько лет.

Ранее The Daily Mail писало, что в Великобритании несколько онкопациентов побороли рак после заражения коронавирусом. Это произошло из-за того, что продуцируемые иммунитетом Т-клетки начали уничтожать в том числе опухоли.

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