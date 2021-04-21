Онкобольные в России начали чаще покупать лекарства на свои деньги

За последние два года онкобольные в России начали существенно чаще покупать лекарства на свои деньги. Об этом говорится в исследовании отраслевого издания «Фармацевтический вестник» и AlphaRM, на которое ссылаются «Ведомости».

Если в 2018 году на такие покупки в аптеках потратили 2,2 миллиарда рублей, что в 2020-м — уже 5,2 миллиарда. Ситуация начала меняться в 2019 году, когда показатель подскочил до 4,1 миллиарда рублей.

В том же году началась реализации программы национального проекта «Здравоохранение». Вместе с дополнительным финансированием закупки препаратов, чтобы пациенты могли получать их бесплатно, увеличилась доля продукции российских компаний. Это не полностью соответствовало ожиданиям рынка.

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Если в госзакупках на российские препараты приходится 63,7 процента, то в аптеках — только 26 процентов. Директор по развитию Ассоциации онкологов России Баходур Камолов указал, что государство, как правило, предпочитает дешевые российские дженерики, уступающие по качеству оригинальным иностранным препаратам или зарубежным аналогам.

Как показывает статистика, сами пациенты, тем временем, предпочитают зарубежные лекарства.

По словам Камолова, в его практике был далеко не один случай, когда после лечения оригинальным препаратом пациент получал дженерик и сталкивался с рецидивом. Российские компании используют в производстве индийские и китайские субстанции, качество которых не всегда удовлетворительно.

В конце 2019 года специалисты НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались в Минздрав на проблемы российских лекарств для противоопухолевой и сопроводительной терапии детей. Тогда ведомство по сути проигнорировало обращение.

В прошлом помощь онкологическим больным могли оказывать частные клиники по программе ОМС, в них врачи закупали качественные лекарства. С 2021 года такая практика отменена.

Ранее сообщалось, что производство лекарственных препаратов в России за январь-февраль 2021 года выросло на 61 процент в рублевом эквиваленте, до 101,4 миллиарда рублей. Между тем выручка российских аптечных сетей с начала года упала на 12 процентов — до 331,6 миллиарда рублей.