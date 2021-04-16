Россияне стали экономить на лекарствах

С начала года выручка российских аптечных сетей упала на 12 процентов — до 331,6 миллиарда рублей. Россияне, чьи доходы уменьшились, стали экономить на лекарствах и использовать ранее купленные препараты. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По подсчетам аналитиков компании DSM Group, самым слабым по выручке оказался март: тогда она сократилась на 26,1 процента год к году, до 118 миллиардов рублей. Для сравнения, в марте 2020-го на фоне локдауна и ажиотажного спроса аптеки продали лекарств на 159,8 миллиарда рублей, показав рост на 80 с лишним процентов. «С начала 2021 года выручка сетей упала из-за отсутствия всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, что негативно сказалось не только на продажах противовирусных препаратов, но и на всех группах лекарств», — заключил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Кроме того, на фоне пандемии коронавируса россияне успели сделать большие запасы лекарств, так что сейчас пользуются оставшимися. Как считает гендиректор сети «Советские аптеки» Михаил Терехин, нынешнее падение связано с уменьшением продаж противовирусных препаратов и лекарств на основе парацетамола — именно на них был наибольший спрос в прошлом марте.

Ранее в апреле фармацевты предупреждали, что из-за введения для госзакупок лекарств правила «второй лишний», которое предполагает преимущество для компаний, имеющих производство полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), может возникнуть дефицит препаратов в аптеках и, в худшем случае, уход с рынка ряда производителей.

В Минпромторге ответили на опасения дефицита. В ведомстве указали, что новая система, предполагающая преимущество для компаний, имеющих производство полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поможет нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекарственных форм от нестабильного объема производства субстанций. А лекарственная безопасность, создание технологических и экономических преимуществ важны для развития производства полного цикла лекарственных препаратов, в том числе фармсубстанций, в России.