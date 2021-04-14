Россиян предупредили о дефиците лекарств

Фармацевты предупредили, что в случае введения преференций для части фармпроизводителей россияне рискуют столкнуться с дефицитом льготных лекарств. Об этом пишут «Известия».

Так, Минпромторг России предложил ввести для госзакупок лекарств правило «второй лишний», которое предполагает преимущество для компаний, имеющих производство полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако из-за ограничения конкуренции может возникнуть дефицит препаратов в аптеках и, в худшем случае, уход с рынка ряда производителей.

Как заявила изданию исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган, подобная инициатива имеет серьезные риски дестабилизации фармрынка. Она считает, что дефицит препаратов уже коснулся онкологии и ситуация будет только ухудшаться. При этом Всероссийский союз пациентов (ВСП) опасается, что предложение Минпромторга сузит для потребителей лекарств выбор.

В феврале сообщалось, что к середине 2021 года в России подешевеет около трети жизненно важных лекарств иностранного производства. Причина массового снижения цен на зарубежные оригинальные препараты (официальное название — международные непатентованные наименования, МНН) — распоряжение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому их цена в России не может быть выше, нежели в 12 специально отобранных референтных странах, среди которых Венгрия, Греция, Бельгия.