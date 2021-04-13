Аптеки не увидели риска дефицита феназепама

В российских аптеках не увидели риска возникновения дефицита феназепама из-за ужесточения правил его продажи. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала директор Ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

«Эти вопросы, скорее, к врачам, которые будут назначать лекарство», — сказала она и добавила, что сейчас в обороте достаточно таких препаратов.

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Правила продажи феназепама в России ужесточили с конца марта. Теперь препарат относят к сильнодействующим веществам, и его продажа без рецепта становится уголовно наказуемой. Для реализации аптекам теперь нужно получать специальную лицензию и снимать отдельные помещения, оснащая их сигнализацией и металлической дверью. Несоблюдение правил грозит штрафом до 200 тысяч рублей, а саму аптеку могут закрыть на 90 суток.

К середине апреля многие аптеки начали отказываться от продажи феназепама. Купить его можно будет только в десяти процентах аптек по всей стране. Заказать препарат онлайн также нельзя из-за запрета на дистанционную торговлю рецептурными лекарствами.

Сейчас аптеки стали оформлять возврат на феназепам и отказываться от закупок новых партий. «Часть объемов феназепама мы возвращаем поставщикам, часть списываем — это касается аптек, где феназепам остался в незначительных объемах», — рассказал гендиректор «Риглы» Александр Филиппов. Но и с возвратом товара дистрибуторам есть проблемы: не все готовы принимать лекарства назад.