В России ужесточили правила продажи феназепама

В России вступили в силу новые правила продажи транквилизатора «Феназепам», который был внесен в список сильнодействующих веществ и попал в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Об этом РИА Новости сообщила гендиректор компании по аналитике фармрынка AlphaRM Анна Ермолаева.

Продавать медикамент смогут только 2400 из 68 тысяч аптек в стране. «Чтобы осуществить выдачу такого препарата, аптечная точка должна иметь особую лицензию на работу с этими препаратами», — пояснила Ермолаева.

Правительство приняло постановление об ужесточении правил в отношении феназепама в сентябре 2020 года.

Ранее в России из продажи исчез популярный антидепрессант «Триттико» из-за проблем с логистикой.