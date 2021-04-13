Российские аптеки начали отказываться продавать феназепам

После того как в России ужесточили требования к продаже феназепама, аптеки начали отказываться от реализации успокоительного препарата. Как сообщает газета «Ведомости», купить его можно будет только в десяти процентах аптек по всей стране.

По словам источника в одной из крупнейших аптечных сетей, аптеки не могут выполнить новые требования Минздрава. Среди прочего министерство внесло феназепам в список сильнодействующих веществ и в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Это значит, что в аптеку в любой момент могут прийти с проверкой и пересчитать количество реализованных упаковок и рецептов.

Кроме того, феназепам (он же бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах. Для его продажи у аптеки должна быть соответствующая лицензия, а у большинства такого документа нет. Чтобы получить такую лицензию, нужно арендовать отдельное помещение со специальным оборудованием. В частности, необходимо установить сигнализацию и встать на охрану у Росгвардии.

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Если раньше феназепам можно было купить в 70 процентах аптек страны, то теперь не более 5 процентов аптек соответствуют новым требованиям и могут реализовывать препарат, констатировал представитель компании «Валента фарм», производящей феназепам. Заказать препарат онлайн также нельзя из-за запрета на дистанционную торговлю рецептурными лекарствами.

По словам директора СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктории Пресняковой, теперь аптеки стали оформлять возврат на феназепам и отказываться от закупок новых партий. При этом не все дистрибуторы готовы принимать лекарство назад. Например, один из крупнейших поставщиков, «Катрен», разослал письма контрагентам, где говорится, что у фирмы просто нет нужных для хранения феназепама помещений, так что принять его назад нельзя. Теперь аптеки оказались в ситуации, когда препарат не могут ни продать, ни вернуть. «Часть объемов феназепама мы возвращаем поставщикам, часть списываем — это касается аптек, где феназепам остался в незначительных объемах», — рассказал гендиректор «Риглы» Александр Филиппов.

С конца марта 2021 года феназепам относится к сильнодействующим веществам, и его продажа без рецепта становится уголовно наказуемой. Препарат подавляет работу центральной нервной системы, в результате чего проявляется успокоительный эффект.