Московская студентка умерла из-за транквилизаторов

Студентка Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ) на юго-западе Москвы умерла в общежитии на улице Академика Волгина, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, в 13:20 тело 21-летней уроженки Белгородской области было найдено в ее комнате. Предположительно, смерть наступила из-за отравления транквилизаторами. Официального подтверждения этой информации не было.

В конце сентября в Уфе первокурсник умер во время занятий по физкультуре в одном из городских колледжей. На паре ему стало плохо, приехавшая бригада скорой доставила его в больницу, где он скончался.

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