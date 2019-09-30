Российский первокурсник пришел на пару и умер

Первокурсник из Уфы умер во время пары по физкультуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Башкортостану.

17-летний юноша учился в одном из городских колледжей. Ему стало плохо прямо во время занятия. Однокурсники и преподаватели вызвали скорую помощь. Студента доставили в больницу, где он скончался.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего и опрашивает очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти студента, в том числе выяснит, страдал ли юноша от каких-либо заболеваний.

23 сентября в Самаре умер 18-летний студент техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова. Третьекурснику стало плохо во время первой пары.

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