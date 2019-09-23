Российский студент пришел на первую пару и умер

В Самаре 18-летний студент техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова пришел на первую пару и умер. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По информации телеканала, студенту 3 курса техникума внезапно стало плохо в понедельник, 23 сентября. Отмечается, что медики не смогли спасти молодого человека.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В апреле Минпросвещения подготовило проект приказа о внесении изменений в проведение социально-психологического тестирования российских школьников и студентов на склонность к употреблению алкоголя, табака, наркотиков и других психотропных веществ. Соответствующую проверку предложили проводить среди учеников, достигших 13 лет, начиная с 7-го класса. В документе также предложили проводить тестирование в электронном виде, в том числе дистанционно.

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