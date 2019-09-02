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Российская школьница взяла в руки телефон и умерла от удара током

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В мордовском селе Большие Березники 10-летняя школьница умерла от удара током, взяв в руки заряжающийся телефон. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Республике Мордовия, ведомство проводит проверку.

По данным следствия, инцидент произошел 1 сентября. Пострадавшую девочку обнаружила мама и вызвала медиков. Несмотря на оказанную помощь, школьница умерла в больнице.

Ранее электромонтажник едва не сгорел заживо в Мурманской области после того, как получил удар током в шесть тысяч вольт. Инцидент произошел 10 июля, когда 34-летний специалист приступил к демонтажу старых резервных кабелей.

Работник был госпитализирован с ожогами 50-60 процентов тела и ожоговым шоком второй степени. Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что монтажник не надел защитную форму и не проверил отсутствие тока в кабелях.

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