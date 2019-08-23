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Российский электрик получил удар током в шесть тысяч киловольт и выжил

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Источник: Следственный комитет России

Электромонтажник едва не сгорел заживо в Мурманской области после того, как получил удар током в шесть тысяч киловольт. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел 10 июля, когда 34-летний специалист приступил к демонтажу старых резервных кабелей. На опубликованных следователями кадрах видно, как в какой-то момент происходит вспышка, и мужчину вместе с коллегами отбрасывает в сторону. Другие монтажники не спешат на помощь пострадавшему, очевидно, боясь оказаться в зоне поражения.

Работник был госпитализирован с ожогами 50-60 процентов тела и ожоговым шоком второй степени. Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что монтажник не надел защитную форму и не проверил отсутствие тока в кабелях.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК России («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

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