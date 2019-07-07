Высоковольтный провод убил всю рыбу в российской реке

Перевозившая подъемный кран баржа сорвала высоковольтный кабель, который упал в реку Туру под Тюменью и убил всю рыбу в окрестностях. Об этом сообщает портал «72.ru».

«Стрела крана сорвала высоковольтный кабель. Провод упал в Туру. В этот момент на железном мосту как раз находились наши сотрудники. Они увидели сильную вспышку, после чего в реке всплыла вся рыба. Говорят, что люди, которые были на корабле под краном, погибли» — рассказал гендиректор переправы Артур Сулиманов.

Информацию об инциденте подтвердили в МЧС, его сотрудники выезжали на место. По неподтвержденным данным, есть жертвы среди людей, однако власти эту информацию не комментируют.

Следственный комитет ведет проверку по факту происшествия.

В феврале сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера погибли от удара электрическим током шесть животных. Порывы ветра во время бури порвали провода. Ими заинтересовались жираф и белый носорог. Животные дотронулись до оголенных кабелей и погибли.Телами погибших животных попытались полакомиться львы и гиены, которые тоже пострадали от ударов электрическим током.

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