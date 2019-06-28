Кража кабеля привела к сбою движения поездов между Москвой и Петербургом

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошел сбой движения 26 поездов и трех «Сапсанов» в районе станции Сходня в Подмосковье. Причиной сбоя стала кража 1,5 тысячи метров кабеля неизвестными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОЖД.

Незаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры было зафиксировано 28 июня, в 02:40 по московскому времени. Как уточнили агентству в пресс-службе ОЖД, обнаружена пропажа из кабельного колодца 17 кабелей суммарной длиной более 1,5 тысячи метров, обеспечивающих нормальную работу устройств сигнализации, централизации и блокировки.

В результате сбоя были задержаны 26 поездов дальнего следования Москва — Санкт-Петербург и три поезда «Сапсан». Кроме того, десять пригородных поездов в сторону Москвы проследовали с задержкой от 10 минут до 1 часа 50 минут, три пригородных поезда из Москвы — от 40 минут до 1 часа, еще 9 поездов на участке Москва — Крюково отменили.

Железнодорожники ведут работы по восстановлению графика движения поездов, пассажиров проинформировали через СМС. К 05:40 с Ярославского вокзала было оперативно доставлено 1,7 тысячи метров нового кабеля, организована доставка дополнительного запаса кабеля со станции Решетниково, в 06:00 начались восстановительные работы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!