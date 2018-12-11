Стали известны подробности глобального сбоя в столичном метро

Утром во вторник, 11 декабря, на двух линиях столичного метро («зеленой» и «фиолетовой») было прекращено движение поездов, что привело к транспортному коллапсу, пишет «Комсомольская правда».

В администрации подземки утверждают, что движение от станции «Орехово» до «Автозаводской» и от станции «Котельники» в сторону центра восстановлено и вводится в график.

По словам очевидцев, сбой продолжался более часа.

«Кузьминки. Коллапс в метро — невозможно войти в вагон. Простояла целый час на платформе, думала, затопчут, вернулась домой», — написала одна из пассажирок на своей странице Instagram.

Причиной сбоя на Замоскворецкой линии стал поезд, застрявший на станции «Технопарк» (его пришлось снять с линии), а на Таганско-Краснопресненской — перегрузка систем контроля закрытия дверей у двух составов.

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