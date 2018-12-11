В глобальном сбое подземки обвинили москвичей

Московский метрополитен обвинил пассажиров в глобальном сбое на «фиолетовой» ветке, вызвавшем транспортный коллапс утром во вторник, 11 декабря, сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва».

«Продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места», — отметили в пресс-службе подземки.

Из-за державших двери пассажиров высадили два поезда, что и привело к сбою, так как по правилам безопасности машинист обязан освободить вагоны, после этого все дверные механизмы состава подлежат проверке.

А уже для последнего порой необходимо снять поезд с линии.

Ранее сообщалось о подробностях глобального сбоя на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях метро. Движение уже восстановлено и вводится в график.

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