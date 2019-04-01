Кража кабеля спецсвязи у Кремля обернулась уголовным делом

В отношении двух рабочих, попытавшихся украсть кабель правительственной связи в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Главное управление МВД России по городу Москве.

Как уточняется в сообщении, 35-летнему ранее судимому приезжему и 37-летнему москвичу вменяется статья 158 «Кража» УК РФ. Материальный ущерб от их действий составил более 170 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято.

Кража вскрылась, когда представитель организации, обслуживающей кабельные линии, сообщил в полицию, что неизвестные совершили хищение фрагмента кабеля в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста. В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых недалеко от места происшествия.

Об инциденте стало известно 26 марта. По данным следствия, воры проникли в коллектор под Большим Москворецким мостом и унесли с собой кусок провода, в связи с чем было начато разбирательство.

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