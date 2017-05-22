Грузчики аэропорта Владивостока украли шубы из багажа и подарили их близким

Полиция задержала четырех грузчиков в аэропорту Владивостока по подозрению в хищении имущества из багажа пассажиров. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

По данным полиции, преступление было совершено во время формирования партии груза для отправки рейса Владивосток — Москва. Рабочие вскрыли два чемодана и украли четыре женские шубы. На допросе мужчины рассказали, что подарили похищенное своим близким.

В настоящее время полиция вернула меховые изделия владельцам.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»).

27 января в Тамбовской области был задержан 46-летний безработный, который через проделанную перфоратором дыру в полу украл в одном из магазинов Твери 20 шуб из натурального меха. Сумма причиненного ущерба составила более одного миллиона рублей.