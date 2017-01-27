Безработного жителя Тамбовской области поймали за кражу 20 шуб через дыру в полу

Полицейские в Тамбовской области задержали 46-летнего безработного, который через проделанную перфоратором дыру в полу украл в одном из магазинов Твери 20 шуб из натурального меха. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

«Неизвестный в ночное время проник в торговый павильон и похитил шубы из натурального меха в количестве 20 штук. Сумма причиненного ущерба составила более одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.

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По версии полицейских, подозреваемый проник в подвальное помещение здания, в котором располагался магазин. Там он проделал отверстие в полу магазина и при помощи длинной штанги с крючком похитил из торгового зала шубы. После этого он погрузил похищенное в автомобиль и покинул Тверскую область.

«Сотрудниками полиции мужчина был задержан в Тамбовской области, после чего был этапирован в Тверь. Похищенные меховые изделия он продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

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