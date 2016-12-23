У московской пенсионерки украли драгоценности и шубу за семь миллионов рублей

В Новой Москве пенсионерку обокрали на семь миллионов рублей. У пожилой женщины похитили ювелирные украшения и шубу. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Жительница поселка Воскресенское обратилась в правоохранительные органы 21 декабря. По ее словам, неизвестный проник в двухэтажный коттедж, отжав окно. Возбуждено уголовное дело о краже.

В ноябре из квартиры пенсионерки в Москве украли драгоценности общей стоимостью более миллиона рублей. Как рассказала потерпевшая, неизвестный проник в ее жилище на улице Красина, подобрав ключ к двери.