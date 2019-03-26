У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, кража вскрылась 25 марта. Неизвестные проникли в коллектор под Большим Москворецким мостом и унесли кусок провода.
Начато разбирательство.
В мае 2018 года сообщалось о краже кабеля телефонной связи в Крыму, из-за чего скорая помощь в Симферополе не могла принимать звонки на номер 103. Похищение произошло ночью из колодца. Полиция начала розыск преступников.
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