Неизвестные украли кабель и оставили российский город без скорой помощи

В Крыму неизвестные похитили кабель телефонной связи, из-за чего скорая помощь в Симферополе теперь не может принимать звонки на номер 103. Об этом в четверг, 31 мая, сообщил ТАСС руководитель регионального Центра медицины катастроф Сергей Астанкин.

«Мы ввели резервные номера, сообщили о них в СМИ, но пока на них звонки не поступали», — отметил он.

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Похищение, предположительно, произошло минувшей ночью или ранним утром из колодца на улице Аральской. Полиция устанавливает подозреваемых, уточняется количество похищенного кабеля и, соответственно, сумма нанесенного ущерба.

По информации «Крымского информационного агентства», связь с экстренной службой уже налажена при помощи резервных источников, однако о полном восстановлении говорить пока рано. «Работы в настоящее время продолжаются. Может быть частично где-то звонки в скорую и проходят, но о полном восстановлении работоспособности линии говорить рано», — пояснил заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Максим Яковлев.

Ранее, в ноябре прошлого года, из телефонной канализации военной части ФСБ на юго-западе Москвы был похищен кабель линии спецсвязи стоимостью 360 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили дело о краже.

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