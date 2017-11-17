У ФСБ украли секретный кабель

Кабель линии спецсвязи похитили из телефонной канализации военной части ФСБ на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 17 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

«В полицию обратился сотрудник военной части Федеральной службы безопасности, который заявил, что на юго-западе города был похищен кабель спецсвязи стоимостью 360 тысяч рублей», — сказал он.

По словам источника, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

В 2008 году бобры повредили на Южно-Уральской железной дороге кабель связи стратегического назначения. Из-за проблем со связью была поставлена под угрозу безопасность пассажирских перевозок. На участок Бузулук-Богатое, где зафиксировали повреждение кабеля, были вызваны криминалисты. Они установили, что «диверсантом» является грызун, скорее всего — бобер. Кабель проходил по болотистой местности.