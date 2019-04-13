Около российского посольства в Киеве взорвался кабель

В Киеве на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе возле здания посольства России прогремел взрыв. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины в субботу, 13 апреля.

«В этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороги», — поясняет ведомство со ссылкой на информацию, полученную от представителей «Киевэнерго».

По данным правоохранительных органов, в результате инцидента повреждена мостовая, пострадавших нет.

Сотрудники проверяют сообщения об обесточивании путепровода. На месте работают представители всех профильных служб.

6 апреля стало известно, что на трассе Киев — Переяслав-Хмельницкий взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек. По данным правоохранителей, в машине, двигавшейся со скоростью 150 километров в час, сдетонировало взрывное устройство. Водитель погиб на месте, автомобиль продолжил движение, после чего съехал в кювет и столкнулся с деревом.

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