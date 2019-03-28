Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео

В украинском городе Кропивницкий прогремела серия взрывов. Об этом сообщает служба МЧС Украины.

Взрывы произошли на газовой станции. Очевидцы рассказали о четырех хлопках. Взрывной волной выбило окна в соседних зданиях, один из районов города остался без света.

После взрывов вспыхнул пожар, загорелись пять грузовых автомобилей, десять легковых и крыша соседнего двухэтажного здания. Три человека доставлены в больницу с травмами.

24 марта произошел взрыв в одной из квартир в Киеве, в результате которого погиб россиянин. Оперативники предположили, что сработало самодельное взрывное устройство. 28-летний мужчина находился в розыске за убийство на Украине. Взрывотехники изъяли фрагменты бомбы, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

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