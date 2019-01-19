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В православном храме на Украине произошел взрыв

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Неизвестные подкинули взрывное устройство в Спасо-Преображенский кафедральный собор в украинском городе Сумы. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Сумской области.

Инцидент произошел во время вечернего богослужения Украинской православной церкви Московского патриархата. Служитель храма сообщил полиции, что на входе в помещение бросили шашку, которая взорвалась. Отмечается, что сам храм не поврежден, пострадавших нет.

На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что взорвавшийся предмет оказался пиротехническим средством для игры в страйкбол с зернами кукурузы.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В 2010 году в Запорожье возле Свято-Покровского кафедрального собора взорвали самодельную бомбу. В результате четыре человека пострадали, одна женщина была госпитализирована с ранениями.

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