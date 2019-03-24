Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в Киеве

В результате взрыва в квартире многоэтажного дома в Киеве погиб гражданин России. Об этом сообщает Espreso.tv со ссылкой на начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина.

Отмечается, что 28-летний погибший находился в розыске за совершение убийства. В Посольстве России на Украине заявили, что не располагают информацией о случившемся.

По информации портала, причиной взрыва стала граната. На месте происшествия были найдены паспорта разных государств, мобильные телефоны и фрагменты самодельного взрывного устройства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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