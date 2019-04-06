Под Киевом взорвался заминированный автомобиль

В результате взрыва автомобиля на трассе «Киев — Переяслав-Хмельницкий» погиб один человек. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, в машине, двигавшейся со скоростью 150 километров в час, сдетонировало взрывное устройство. Водитель погиб на месте, автомобиль продолжил движение, после чего съехал в кювет и столкнулся с деревом.

При осмотре полицейские обнаружили в салоне фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

В ночь на четверг, 4 апреля, в Киеве взорвался автомобиль. В результате пострадал злоумышленник, который заложил мину. По мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, инцидент стал результатом диверсии. Он отметил, что машина принадлежала офицеру украинской разведки, который участвовал в Операции объединенных сил в Донбассе (с 2014 по 2018 годы — антитеррористическая операция — прим. «Ленты.ру»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!